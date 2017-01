Fem ulver skutt i Hedmark

Samtidig som debatten rundt om det skal jaktes innenfor ulvesona eller ikke i Hedmark pågår, pågår det jakt utenfor ulvesona.

I dag klokka 12 ble en ulv skutt av et privat jaktlag i området mellom mellom Hammarsetra og Tomsetra i Ringsaker, forteller seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hedmark, Øyvind Gotehus.

– Vi fikk i formiddag beskjed om at det var folk som var ute og spora på ulv, og ikke lenge etterpå fikk vi beskjed om at den var felt av et lokalt jaktlag, sier Gotehus.

Jaktstopp

Det var den regionale rovviltnemda som i fjor vedtok skadefelling av fem ulver utenfor ulvesona, og nå er jobben gjort.

– Nå er det slik at den femte og siste ulven er felt på årets skadekvote, så nå er det stopp for jakta i Hedmark, Akershus og Østfold, sier Gotehus.

Ulvene som er felt i Hedmark er skutt både av lisensjegere og Statens Naturoppsyn.

SNO har felt til sammen tre ulver i Spekedalen i Rendalen, der det var store sauetap i sommer. Et lokalt jaktlag skjøt i oktober en ulv under lisensjakt i Stor-Elvdal, og i dag ble altså en ulv skutt under lisensjakt i Ringsaker.

Skal felle 15 ulver

Rovviltnemdene i Norge vedtok i fjor å felle til sammen 15 ulver, men av disse er kun sju dyr felt foreløpig.

I tillegg til de fem ulvene i Hedmark er det skutt en ulv i nødverge i Lierne i Nord-Trøndelag og ett dyr under lisensjakt i Froland i Agder.