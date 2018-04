Fem og fire års fengsel for Gartnerhallen-svindel

Regnskapsføreren trikset med tallene og ga bonden penger, som han blant annet kjøpte luksusbiler for.

Oslo tingrett har dømt bonden til fengsel i fem år og ti måneder for heleri og medvirkning til underslag, samt forsikringssvindel. Regnskapsføreren til er dømt til fengsel i fire år for underslag. I tillegg må de betale Gartnerhallen 48,2 millioner kroner i erstatning for økonomisk tap.

Aktor i saken, førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim, sier dette er en av de største underslagssakene i Økokrims historie.

Dommen er i tråd med aktors påstand. Han ba om fengsel i fire år for regnskapsføreren og fem år og ti måneder for bonden da rettssaken ble avsluttet den 9. mars i år.

Regnskapsføreren tilsto i retten og brøt sammen da straffepåstanden kom. Bonden, som fikk 45 av de 49 millionene, har hele tiden nektet straffskyld.

Om Gartnerhallen Ekspandér faktaboks SA Gartnerhallen er Norges største samvirkebedrift for produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet og eies av 1165 frukt- og grøntprodusenter.

Gjennom et sterkt fagmiljø og gode leveringsavtaler sikrer grøntprodusentene i Gartnerhallen at forbrukerne får norske kvalitetsprodukter hele året.

Gartnerhallen samarbeider med de store markedsaktørene i grøntnæringen i Norge, både innen industri, distribusjon og omsetning.

Gartnerhallen har 11 ansatte i administrasjonen og omsetter for ca. 2,4 mrd årlig. Kilde: Gartnerhallen.

Fant luksusbiler under ransaking

Aktor mener bonden gjennom press, overtalelser og mas var pådriveren for at underslaget skjedde. Under ransaking hos bonden ble det funnet flere luksusbiler, en rallybil, et vogntog, produksjonsutstyr og sju traktorer.

– En mann totalt blottet for empati, og hvor egoismen har vært i høysetet, prosederte Kavlie i retten.

AVGJØRELSE: Dommen ble lest opp i Oslo tingrett torsdag ettermiddag. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Retten vurderer at det er bonden som har hatt den sentrale rollen ved å være pådriver for underslaget. I dommen står det også at retten ikke har funnet formildende omstendigheter for det grove underslaget.

Retten mener det er skjerpende for bondens del at lovbruddene foregikk over åtte år, og at det var et stort antall overføringer.

Saksøker revisoren

Det var Gartnerhallen selv, sammen med en revisor, som oppdaget underslaget. Saken ble anmeldt i begynnelsen av juni i fjor.

SJOKK: Adm.dir. i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen, sier det var et sjokk for dem å oppdage underslaget. Foto: NRK

Like før påske valgte landsstyret i Gartnerhallen å saksøke revisorselskapet KPMG for ikke å ha oppfylt sin plikt til å sjekke Gartnerhallens internkontroll og påpeke mangler ved den.

Styreleder i Gartnerhallen, Per Olav Skutle, sier de har et ansvar for å prøve å få dekket inn så mye som mulig av tapet, av hensyn til medlemmene sine.

Advokatfirmaet Wiersholm og rådgivningsselskapet KWC har gransket saken på oppdrag fra Gartnerhallen. I deres rapport får også Gartnerhallens daværende styre og administrative ledelse kritikk.

Les også: