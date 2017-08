Fellingsleder: – Veldig bra at vi fikk et resultat

– Det er en stor lettelse. Dette har vært en helt spesiell sommer. Det er godt å få det unnagjort, forteller Kjell Bakken.

Han er leder for fellingslaget på Toten som i to og en halv måned har jaktet etter ulven som har tatt nesten 300 sauer i Hurdal, Gran og Toten. Ifølge Bakken har et stort antall mann jaktet nesten døgnet rundt før en ulvetispe i morges ble felt mens den jaktet en saueflokk.

– Det har vært hver dag og natt siden 30. mai. Telefoner og organisering og alt, sier Bakken.

– Vi er så sikre vi kan være

Ved 05-tiden mandag morgen ble en ulvetispe på 34,5 kg skutt med ett enkelt skudd ved Bergsjøen på Totenåsen. Ulven er trolig den svenske ulvetispa fellingslaget har lett etter siden slutten av mai.

– Det er veldig bra at vi fikk et resultat, sier Bakken.

Han får støtte av rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn (SNO), Jon Petter Bergsrud.

– Fellingen i seg selv gikk veldig greit. Alt gikk etter boka.

– Vi er så sikre vi kan være før vi får det bekreftet av DNA.Vi veide den til 34,5 kg og målene var vel 70 cm over ryggen. Det er ei tispe.

FORNØYD: Bergsrud forteller at det trolig bare er en ulv som har vært i området de siste månedene. Foto: Even Lusæter / NRK

Takker fellingslaget

For mange av beitebrukerne i området har det vært en tung sommer, forteller lederen for Kolbu sau og geit, Anita Schjøll.

– De har vært fæle og slitsomme og har vært en påkjenning for alle beitebrukerne her på Toten. Vi har gått i den spenningen hele tiden siden ulven begynte å angripe 30. mai. Vi har ikke fått slappe av i det hele tatt så i dag var en gledens dag.

– Det er en stor lettelse. Vi er veldig glad og håper at dette er over, sier talsperson for beitelagene i Østre Toten kommune, Linda Suleng.

Hun forteller at enkelte sauebønder fortsatt tror at det kan være snakk om to ulver.

– Selv om vi ikke har noe bevis for det er det enkelte som er usikre på om det bare er den ene, sier Suleng.

Det er fortsatt fellingstillatelse på en ulv. Sauebøndene på Toten kommer derfor til å fortsette med vakthold til resultatene fra DNA-analysen av ulvetispa er klare.

Nestleder i Norsk Sau og Geit (NSG), Pål Kjorstad, er enig med de to.

– Det var en gledelig nyhet etter så lang tid. Nå kan vi slappe av litt.