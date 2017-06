Fellingsleder raser etter at det åpnes for å bruke plotthund

– Helgesen skriver at han er opptatt av å lytte til lokale ønsker. Det er litt rart at han skal begynne med det nå, når han ikke har gjort det før, sier fellingsleder Henning Utti.

Den siste uka har det som trolig er én enslig ulv, drept mer enn 100 sauer i et område på grensa mellom Akershus og Oppland, i kommunen Hurdal og Gran. Fredag gikk Høyrerepresentant og stortingspresident, Olemic Thommessen, ut og sa at «nye jaktmetoder må til».

Fredag sendte Klima- og miljødepartementet ut en pressemelding, der Vidar Helgesen åpner for bruk av plotthund. Hunderasen anses som en løs på drevet halsende hund. Dette vil si en hund som springer løs, mens den driver viltet foran seg og halser.

Har tidligere fått nei

– Dette har vi spurt om i fire fem år, og fått negative svar. Jeg personlig syns det er frekt å komme med dette nå. Dette kunne vært løst før, sier Utti.

Fellingslederen tror ministeren har bukket under for presset, men mener han er for sent ute.

– Hvor henter vi bikkjer nå? Det tar oppimot tre år å trene dem opp til en god hund, som kan brukes på ulv. Noe vi ikke har fått lov til å trene på før, raser Utti.

Plotthunder har vært brukt i Sverige, men fellingslederen understreker at det ikke bare er å hente en hund i Sverige.

– Mattilsynet krever at de vaksineres før avreise, og vi må ha dem på timen. Og de hundene som er i Sverige er ikke vant med sau, forteller han.

Vil ha mer effektiv felling

I pressemeldingen står det at Klima- og miljødepartementet er positive til å se om plotthund kan gjøre fellingen mer effektiv.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpner for å bruke plotthund for å få tak i ulv som har gjort stor skade. Foto: NRK

– Flere beitelag mener bruk av plotthunder vil gjøre det enklere å felle ulv. Vi er opptatt av å lytte til lokale ønsker, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Samtidig opplyser han at bruk av plotthund by på utfordringer.

– Vi må være oppmerksom på at det er risiko for at alle løse hunder kan angripe sau, tamrein og vilt som oppholder seg i området, noe som betyr at man må tenke seg godt om før man slipper hundene. Hundebruken må skje i forståelse med dyreeierne, sier han.

– Vi har hunder

Fylkesvaraordfører i Oppland, Ivar Odnes (Sp), er svært positiv til åpningen til å bruke spotthund.

Fylkesvaraordfører i Oppland, Ivar Odnes (Sp). Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Dette er et tiltak som det har vært bedt om et par år, og nå har vi en situasjon der dette kan være med å utløse skadefelling.

Odnes sier at det ikke skal være noe problem å få tak i hunder.

– Vi har folk med hundeekvipasjer som kan leies inn i Oppland. Her ligger det til rette for å kunne iverksette og sikre at skadefellinga blir gjennomført, konstaterer Odnes.