Felleskjøpet utlover dusør

Felleskjøpet på Lillehammer utlover en dusør på inntil 100 000 kroner dersom det kommer tips som fører til at maskinene som ble stjålet fra friluftslageret natt til fredag 7. juli kommer til rette, melder GD. Her ble det stjålet sju kompaktlastere og to plentraktorer til en verdi av mellom to og to og en halv million kroner.