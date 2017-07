Felles distriktssendinger i sommer

Sommerferietid betyr gjerne færre folk på jobb, og det gjelder også i NRK.

Derfor har distriktskontorene i Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark og Oppland tatt et spesielt grep i år.

Fra mandag 3. juli og seks uker framover kjører de rett og slett felles TV-sendinger klokka 18.45.

Like bra kvalitet

– Jeg både tror og håper at vi skal levere et like godt sommertilbud i år som tidligere, sier Inger Johanne Solli, distriktsredaktør i NRK Hedmark og Oppland.

For sommersendingene har alltid vært litt annerledes enn de vanlige distriktssendingene.

De siste ti årene har sommersendingene gjerne startet med innslag som er laget lokalt, og så har hvert distriktskontor kunnet plukke saker av interesse fra andre steder i landet for å fylle ut sendinga.

EN UKE HVER: Bibbi Kjølås (t.v.) og Synnøve Hole fra NRK Møre og Romsdal skal ha hver sin uke som programledere for årets sommersendinger. Foto: NRK

To uker fra hvert sted

Den nye regionale 18.45-sendinga vil de to første ukene avvikles fra Lillehammer. Da vil TV-seerne fra Trøndelag og Møre og Romsdal bli møtt med Østnytt-vignetten.

– Vi har ikke gitt de regionale sommersendingene våre et eget navn. Hvert sendested bruker sin vanlige vignett, men vi vil opplyse i hver eneste sending at dette er en samsending mellom Hedmark og Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag, sier Solli.

– Men hvorfor velger dere å gjøre dette?

– Det er en rett og slett en måte å jobbe mer effektivt på når vi kan samordne programledelse og teknisk avvikling, sier Solli.

Større publikum

– Det blir spennende å nå et større publikum enn det vi normalt har, sier Ole Martin Ringlund, som skal være programleder for TV-sendingene i uke 28.

Han mener den største utfordringen blir å tenke litt større enn vanlig.

– Det er kanskje ikke den mest opplagte regionen å slå sammen til en slik felles sending, men det blir moro og utfordrende. Vi skal gjøre vårt for at sakene skal bli spennende for alle seerne, uansett om du bor i Ålesund, Namsos eller på Hadeland, sier programlederen.