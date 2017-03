Kritikken har vært massiv etter at det ble kjent at Elverums-trener Michael Apelgren ba fire Elverums-spillere pådra seg rødt kort i seriekampen mot Lillestrøm slik at de kunne sone i den siste seriekampen som var betydningsløs for Elverum, og dermed være klar til sluttspillet.

Les: Lillestrøm klager Elverum inn til forbundet

Les: Styret: – Full tillit til Apelgren

– Vil oss ille

Etter en uke med beinhard kritikk og beskydninger om mangel på fair play, på grensen av kampfiksing sier Apelgren at han gjorde en feilvurdering.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Jeg feilvurderte hvor mange som ikke vil oss godt. De fikk jo en drømmeposisjon da vi gjorde dette. Gjennom flere år har det vært mange merkelige reaksjoner fra håndball-Norge mot Elverum. Jeg har vært i Elverum i to år og dette var nytt for meg, sier Apelgren.

Han ser samtidig at en må regne med at det blåser ekstra kraftig på toppene.

– Det var kanskje ikke det smarteste den kynismen vi valgte, men vi får se hva framtida bringer. Taper vi sluttspillet på dette skal jeg rekke opp hånda og si at dette ikke var det smarteste, sier Apelgren.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vanskelig avgjørelse

Apelgren forteller at det var en vanskelig avgjørelse å ta.

– Vi visste at dette var på kanten. Vi gjorde det utifra en kynisk tanke om at vi gjorde alt for å vinne. Da muligheten dukket opp valgte vi å gjøre det, sier Apelgren.

Han avviser at det var så planlagt som det blir framstilt.

– Det viktigste var at vi skulle vinne kampen. Mot slutten hadde vi tre spillere som hadde fått en tominutter. Vi valgte å gjøre det med " forsiktige" midler. For som trener var jeg redd for ikke å være med og styre dette, og at en Lillestrøm-spiller kunne bli skadet.

Apelgren forstår kritikken, men slår også tilbake:

– Slikt som dette skjer hele tida. Jeg valgte å stå rakrygget og si sannheten. Hadde jeg ikke gjort dette ville jeg ikke fått den uka jeg har fått.

– Mange mener om Elverum

Haslum-trener Tom-Eirik Haslum mener det er naturlig at mange mener noe om Elverum.

– Elverum har ment mye og de har synlige tilskuere. De har også vært i toppen lenge. Slik sett er det mange som mener noe om Elverum også, men jeg tror ikke at akkurat denne saken gjenspeiler dette, sier Skarpsno.

Skarpsno synes det var tøft gjort av Apelgren å si det som det var.

– Jeg kjenner han som en ærlig og ordentlig person. Skarpsno mener dette er en situasjon som både Elverum og håndball-Norge kunne vært foruten, og han er spent på hva reaksjonen blir fra håndballforbundet.

– Jeg vil ikke ha noen mening om hva reaksjonen bør bli, men regner med at de behandler det på en ordentlig måte, sier Skarpsno.