Feil å oppheve ulvesona

Tidligere leder i fylkesrådet i Hedmark, Reidar Åsgård fraråder Hedmark Arbeiderpartiet å oppheve ulvesona. Saken kommer opp på årsmøtet i partiet i helga. Åsgård mener at et vedtak om å oppheve ulvesona vil gi miljøminister Vidar Helgesen gode argumenter for at det kan bli 15 til 20 ulveflokker i Norge, melder Østlendingen.