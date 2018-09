Fedre slåss under fotballkamp – politiet måtte rykke ut

Det var under kampen mellom Gran IL og Fagernes at voldsepisoden utspant seg. Hendelsen oppstod like før slutt da laget fra Valdres utligna til 1–1.

– Da skal det ha blitt jublet voldsomt og det skal ha blitt fremvist et flagg, sier lensmann ved Gran og Lunner lensmannskontor, Geir Hermansen.

Flagget skal ha provosert så mye at faren til en spiller på Gran havnet i en konfrontasjon med den jublende mannen.

– Resultatet var at mannen fra Valdres ble påført slag i hodet slik at han har fått en hevelse, sier han.

Det var avisa Hadeland som først omtalte saken.

Pågrepet og anmeldt

Da politiet kom til stedet pågrep de mannen fra Gran.

– Han er avhørt og har delvis erkjent straffskyld. Han ble deretter vurdert og løslatt, sier Hermansen.

Politiet har beslaglagt en kniv som ble funnet i området, men hvorvidt den har vært involvert i slåsskampen er usikkert, forklarer lensmann.

Fair play også for publikum

– Det er utrolig trist på fotballens vegne, sier daglig leder i Indre Østland fotballkrets, Janicke Gonstad.

Hun sier det skal være gøy å spille fotball uansett alder, og at det er lite motiverende for spillerne når foreldre oppfører seg som de har gjort her.

– Det snakkes mye om fair play på fotballbanen, med det gjelder også for dem som ser på. Vi foreldre må tenke på at vi er rollemodeller for barna våre, og det må vi tenke på når vi står på sidelinja, sier hun.

Hun legger til at de driver mye med holdningsarbeid i klubbene.

– Jeg håper at klubbene nå legger et løp for hvordan de skal håndtere lignende hendelser i framtida, sier Gonstad.