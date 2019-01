FBI bekreftet at datteren var død

På tredje dag i rettssaken mot moren som er tiltalt for omsorgssvikt etter at datteren på 13 år døde av avmagring, har nå faren til jenta forklart seg i lagmannsretten.

Han og den tiltalte moren møttes og giftet seg i USA, men etter et turbulent forhold dro tiltalte hjem til Norge med datteren. I retten i dag, sa faren at han forsto at kona ville hjem og være sammen med foreldrene sine, men han trodde de skulle komme tilbake. Det gjorde de ikke.

Faren var på besøk i Norge flere ganger, men har hatt litt kontakt med datteren. Han sier moren gjorde alt for å hindre ham i å ha kontakt. Han fikk høre at datteren var flink i alt og hadde det bra, men han fikk ikke mange bilder av henne.

Han fortalte at det var tungt, at han gjerne ville se datteren mer. Så fikk han et brev i posten med beskjed om at de var skilt.

Telefon fra svigermoren

Det var moren til tiltalte som ringte ham og fortalte at datteren hans var død. Hun sa at jenta døde av hjertesvikt.

Da bistandsadvokaten til faren spurte om hvordan datterens død har påvirket ham, gråt han og sa at han ikke trodde på det.

– Jeg trodde det var noe min tidligere kone fant på for å holde meg unna, sa han i retten. Jeg ville ikke tro det.

Men senere kom FBI på døra hans i USA og bekreftet at datteren hans var død.

Dømt for omsorgssvikt

Den 47 år gamle moren til Angelica er tiltalt for grov omsorgssvikt fordi hun ikke skaffet datteren helsehjelp. Mens de bodde på familiehytta på Beitostølen i Valdres ble jenta tynnere og tynnere. Hun veide bare 21,7 kilo da hun døde.

I Gjøvik tingrett ble moren dømt til fengsel i tre år. Hun ble også dømt til å betale faren til jenta 125.000 kroner i erstatning.

Faren til jenta bor i USA, men følger nå rettssaken i Hamar. Han er tydelig preget. Den tiltalte moren er ikke i retten i dag. Hun var sliten etter å ha forklart seg i to dager og fikk innvilget permisjon. Hun har hatt med seg en lege i retten, som også anbefalte en pause.

Nå skal nødsamtalen fra den dagen Angelica døde spilles av i retten. Deretter skal ambulansepersonellet som kom til hytta vitne.

Det er satt av tre uker til ankesaken.