– Dette er den verste tida det kunne skjedd, sier Tore Halvorsen.

Spillejobbene står i kø. Men 21. mai legger Ole Ivars-vokalisten seg på operasjonsbordet for hjerteoperasjon. Det er en hjerteklaff som streiker. Og ifølge ham selv er det ganske alvorlig.

– Men vi har vært heldige. Jeg foreslo for gutta at vi måtte prøve med kanskje en av de beste Ole Ivars-tolkerne jeg vet om, og det er Espen Hagen Olsen. Jeg er glad for at han sa ja, for han er dyktig.

Resten av bandet sier seg enig.

– Ingen annen vokalist vi vet om kjenner repertoaret vårt så godt som han. I tillegg er han en fin fyr, og en dyktig sanger, sier William Kristoffersen.

Sa ja med en gang

VIKAR: Espen Hagen Olsen fra Moelv skal være vikar i Ole Ivars i sommer. Foto: Stein S Eide / NRK

– Jeg sa ja med en gang, ler Espen Hagen Olsen.

Trafikklæreren fra Moelv tar en pause på glattkjøringsbanen der han har med seg kjøreelever.

– Det er store sko å fylle. Blodfansen ... jeg tenker vel at det er noen skeptikere der. Åssen skal dette bli? lurer de vel.

Men noen nybegynner i faget er ringsakersokningen ikke. I nesten 10 år sang han med dansebandet Sogns. De var nominert til Spellemannsprisen i 2008.

– Men å leve av det var vanskelig. Det blir færre danselokaler, færre fester, men flere band, sier han. At han nå får bli med forbildet Ole Ivars i sommer, ser han fram til. Han kaller den en drømmesommerjobb.

Han hørte Ole Ivars allerede som seksåring, og kan de fleste tekstene. Som 31 åring blir han klart yngst i bussen.

– Ja, men de er spreke karer. De holder seg godt.

Skrantet en stund

Halvorsen har skrantet en stund. Han har kjent det i brystet. Nå får han gjort noe med det. Men at det er 50 år med hektisk turne-liv som er årsaken, tror han ikke.

– Nei, jeg er arvelig belastet. Sjøl trodde jeg at jeg hadde røyka for mye, jeg har vært storrøyker. Men det var ikke det. Men jeg har prøvd å slutte nå. Det går ikke så verst.

Halvorsen håper fansen tar godt imot vikaren. At Espen Hagen Olsen bare blir vikar, er han sikker på. Halvorsen skal nemlig tilbake bak mikrofonen.

– Så absolutt. Jeg håper det bare går ei uke.