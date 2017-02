Politimann tatt i 180 km/t

Spesialenheten for politisaker har tiltalt en politimann fra Innlandet politidistrikt for å ha kjørt opp mot 180 km/t under et tjenesteoppdrag i 2015. Ifølge spesialenheten var det ingenting ved oppdraget som ga grunn til å fravike gjeldende fartsgrenser, melder HA.