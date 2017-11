Faridasaka til Høgsterett i Februar

Det er no klart at Høgsterett kjem til å behandle anken i Farida-saka 27. og 28. februar. Farida har budd i Afghanistan etter at ho og familien blei tvangsreturnerte frå Dokka for vel to år sidan. Familien har vunne utvisingssaka mot staten både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, men Staten har anka saka til Høsterett. Dette har mellom andre Støttegruppa for Farida reagert sterkt.