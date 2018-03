Farida vant fram i Høyesterett

Saken oppdateres.

Høyesterett forkastet i dag enstemmig statens anke til Høyesterett. Den afghanske jenta og familien hennes har vunnet mot den norske staten både i tingretten og i lagmannsretten etter at de ble kastet ut av landet i februar 2015. I sommer ble det klart at staten anker til Høyesterett.

– Ikke behov for asyl

Det er drøyt tre år siden 12 år gamle Farida og familien hennes ble hentet hjemme på Dokka. Utlendingsnemnda (UNE) mente ikke at behovet for asyl var reelt og etter snaut fire år i Norge ble familien sendt til Kabul. Der har de vært, mens støttegruppa til Farida har kjempet for familien i det norske rettsystemet.

Kan få konsekvenser for andre

Utfallet av saken kan få konsekvenser for behandlingen av andre asylsøknader. Det er første gang spørsmålene denne saken reiser, tas opp i Høyesterett.

Staten ser på saken som så prinsipiell at de altså vil føre den for landets høyeste rettsinstans, og har vist til at retten har lagt seg på ulik praksis i ganske like saker.

Advokat Kari Sigurdsen, som innledet for staten i Høyesterett, sa i sitt innlegg at grunnlaget for innvilgelse av asyl for mor og datter forsvant da faren dukket opp i Norge, siden mor da ikke lenger var en enslig kvinne uten nettverk. Oppholdstillatelsen ble derfor tilbakekalt.