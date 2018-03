– Hun kalte meg stupid, sa den ukrainske faren via sin tolk da han inntok vitneboksen fredag.

Han forklarte for retten at han mener den tiltalte kvinnen påvirket datteren slik at hun vendte seg mot ham etter at paret ble skilt. Ifølge mannen snakket moren negativt om faren, og skal også ha nektet ham å treffe datteren.

– Hun sa jeg var en dårlig far, forklarte han.

Faren startet sin forklaring fredag formiddag etter at det ble klart at rettssaken fortsetter, til tross for at den tiltaltes forsvarer begjærte utsettelse.

Visste ikke at datteren var syk

På spørsmål fra sin bistandsadvokat, Marianne Stein, om hva moren fortalte han om datterens liv, svarte faren at han mener den tiltalte datteren løy for ham og fortalte at alt var bra.

– Hun fortalte meg aldri at Angelica var syk. Dette var helt nytt for meg, sa mannen,

Faren skal ha mottatt datterens dødsbudskap fra den tiltalte moren via e-post. Han sier han ikke visste noen ting om datterens sykdom og at han ville tatt grep dersom han hadde visst om 13-åringens helsetilstand.

Fakta om saken: Ekspandér faktaboks 13 år gamle Angelica ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring.

Jentas mor er tiltalt for grov mishandling. Saken ble først forsøkt gjennomført i tinghuset på Gjøvik 24. april 2017, men ble avbrutt dagen etter da tiltalte ble akuttinnlagt.

En ny rettssak startet 26. februar i Gjøvik tingrett. Saken ble utsatt etter to dager for kvinnen ble akuttinnlagt.

Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen.

Dødsfallet utløste gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev. Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.

Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars 2017 med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp. Kilde: NRK/NTB

PREGET: Faren til jenta som døde av avmagring slet med å holde følelsene tilbake da han forklarte seg om forholdet til den tiltalte moren og kontakten med datteren. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Turbulent forhold

13-åringens far forklarte at han traff den tiltalte i USA, og at de raskt ble sammen og senere gift. Han sa han etterhvert syntes det var vanskelig å forholde seg til kvinnen på grunn av oppførselen hennes.

Ifølge mannen var forholdet mellom paret bra frem til de flyttet sammen. Da begynte de å krangle om småting. Etter få år tok forholdet slutt og den tiltalte kvinnen tok med seg datteren tilbake til Norge.

Faren var tydelig preget da han forklarte seg om besøkene hans i Norge.