Vogntog ble avskiltet

Et vogntog med store skader i fronten etter en utforkjøring, ble stoppet på riksvei 3 i Elverum i går. Sjåføren ble anmeldt og vogntoget avskiltet. På et annet vogntog var det fare for at semitraileren, fullastet med betongelementer, skulle falle av.