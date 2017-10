Far til fornærmet i voldtektssak: – Ingen skal måtte oppleve noe sånt

Rettssaken mot mannen i 30-årene bosatt i Sverige har gått i Sør-Østerdal tingrett denne uka.

Mannen er tiltalt for å ha voldtatt en kvinne på en parkeringsplass i Trysilfjellet i mars i år. Han nekter straffskyld, og mener at det som skjedde mellom dem var frivillig fra begge parter.

Kvinnen forklarte seg på mandag, og i dag vitnet hennes far.

Vanskelig tid for datteren

FENGSEL: Mannen bør dømmes til seks års fengsel, mener aktor og statsadvokat Jo Christian Jordet. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Voldtekt er en krigshandling. Jeg skjønner ikke hvorfor noen har startet en krig mot vår familie, sa han.

Han begynte å gråte flere ganger da han fortalte om da han og kona fikk telefon på morgen 4. mars om at datteren skal ha blitt voldtatt.

– Det er den verste samtalen jeg har hatt i hele mitt liv.

Familien har aldri hatt noe med rettsvesenet å gjøre tidligere, og han fortalte at saken har rammet hele familien.

– Ingen skal måtte oppleve noe sånt. Hun skulle reise til trygge Trysil, og så ender det slik. Tiden etterpå har vært vanskelig for henne. Hun kan reagere på lukter, farger, klær, og plutselig bryte sammen.

Ifølge faren har kvinnen blitt en annen etter det som skjedde på parkeringsplassen den natta.

– Jeg venter på at hun skal komme tilbake. Det er ikke mulig å trøste henne for dette kan ikke blåses bort.

Vil ha fengsel i seks år

MÅ FRIFINNES: Forsvarer Nils Christian Nordhus mener at tiltalte må frifinnes. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Tirsdag vitnet også tiltaltes ekskona og tidligere arbeidsgiver. De beskrev ham som én med respekt for kvinner og snill og grei, og var sjokkert over at han var tiltalt i en slik sak.

Aktor Jo Christian Jordet mener at tiltalte bør dømmes til fengsel i seks år. Han la vekt på at han har flere straffesaker bak seg, deriblant blant annet for å ha kjørt i beruset tilstand og for vold mot offentlig tjenestemann.

Han viste også til at tiltalte hadde googlet etter prostituerte i Trysil rett før han skal ha voldtatt kvinnen. Ifølge spor fra tiltaltes mobil skal han ha pleid å gjøre dette på steder han var. Jordet la også vekt på at den angivelige voldtekten skal ha pågått i en times tid, og besto av flere seksuelle overgrep, samt vold.

Mannens forsvarer Nils Christian Nordhus mener at mannen må frifinnes. Nordhus mener at kvinnen etter å ha kranglet med kjæresten hadde vært med tiltalte og angret på det etterpå.

Kvinnens bistandsadvokat Eva Frivold mener at mannen må betale en oppreisningserstatning til kvinnen på 175 000–200 000 kroner.