Får ikke felle nærgående ulv i Trysil

Trysil kommune søkte om å få felle ulvetipsa som ble observert på og nært et gårdstun i Søre Osen i Trysil i månedsskiftet januar/februar.

Ulvetispa tilhører Slettåsreviret og var blant ulvene som ble merket i januar.

Fant slakteavfall i nærheten

Statens Naturoppsyn ble kalt ut for å følge ulvens bevegelser, og gjorde to forsøke på å skremme den vekk.

Oppsynet fant slakteavfall i nærheten av gården der ulvetispa holdt til. Det blir brukt som en begrunnelse for avslaget fra miljødirektoratet.

– Å besøke et område med slakteavfall må anses som normal atferd, særlig når det gjelder unge og uerfarne ulver. Vi valgte likevel å skremme ulven, ettersom beboere opplevde situasjonen som ubehagelig, og for å unngå et potensial for tilvenning til mennesker, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Slakteavfallet ble fjernet og etter andre skremmeforsøk beveget ulven seg flere kilometer vekk fra gården.

Kan ha tatt hund

Det er sannsynlig at ulvetispa tok livet av en hund som ble sluppet i området 2. februar. Hunden var av rasen chihuahua og ble sluppet løs under lufting sammen med to andre hunder, men kom ikke tilbake.

Funn fra Statens Naturoppsyn sammen med GPS-data tyder på at hunden ble tatt av ulvetispa.

Det gir likevel ikke grunnlag for å felle ulven, mener direktoratet.

– Det er alltid beklagelig når ulv dreper hunder. Felling av ulv anses imidlertid å ha svært begrenset skadereduserende effekt når det er snakk om enkelttilfeller av skade på hund sier Hambro.

Også i Eidskog ble det søkt om fellingstillatelse etter at ulver drepte en hund i nærheten av et bolighus. Direktoratet avslo også den søknaden.

Frarådes å slippe hundene

Direktoratet mener det ikke er grunnlag for skadefelling, fordi det er mulig å forebygge nye angrep på hunder.

Folk som bor i områder med etablerte ulverevir bør kun slippe hundene løs innenfor inngjerdet område, skiver direktoratet i en pressemelding. Jegere som jakter med hund i ulverevir bør ha hunden i bånd.

Folk frarådes også å legge ut reveåte eller annet slakteavfall i områder med ulv, fordi ulven tiltrekkes av det.