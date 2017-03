Politiet startet etterforskning etter at de kom over et hus i Odalen som de ville undersøke nærmere.

– Da patruljen åpnet bildøra kjente de lukta av cannabis. De kontaktet de i huset, og da døra ble åpnet var lukta så sterk at det ikke var tvil om hva som befant seg i huset. I kjelleren fant de 1400 cannabisplanter, sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Bjørn Erik Pettersen.

To menn i 30-årene ble pågrepet.

Store plantasjer

350 PLANTER: Politiet fant to cannabisplantasjer i Odalen i januar. I dette huset fant de 350 planter. Foto: Politiet

Funnet førte politiet til ytterligere én plantasje med 350 planter.

Politiet mener det er en klar sammenheng mellom plantasjene og personene som er knyttet til dem.

– Det er sjelden vi avslører så store plantasjer. 1400 planter blir regnet som industriell produksjon. Vi tror produksjonen har foregått over noe tid, og det er snakk om så stor mengde at dette er ment for videresalg.

Plantene er beskåret og sendt til Kripos som skal undersøke kvaliteten på plantene og mengden.

TO PLANTASJER: Funnet av 1400 planter i dette huset, førte politiet til en annen plantasje med 350 planter. Foto: Politiet

– Med tanke på at én plante kan høstes 4–5 ganger på et år og kan avgi 70–100 gram, sier det seg sjøl at her blir det en viss størrelse på mengden, sier politiadvokaten, uten at han vil utdype hvor mange kilo før de får svar fra Kripos.

Ni siktet

Siden politiet oppdaget den første plantasjen den 2. januar er til sammen ni personer siktet etter straffelovens paragraf 232, som omhandler grov narkotikaovertredelse. Strafferammen er fengsel i inntil 15 år.

Politiet mener de ni i ulik grad er involvert i saken, og flere av de siktede er i slekt.

Mann i 30-årene fra Odalen

Mann i 70-årene fra Odalen

Mann i 30-årene fra Eidsvoll

Mann i 30-årene fra Eidsvoll

Mann i 30-årene fra Eidsvoll

Mann i 60-årene fra Eidsvoll

Kvinne i 60-årene fra Eidsvoll

Mann i 40-årene fra Sverige

Mann i 30-årene, utenlandsk opprinnelse

DELVIS STRAFFSKYLD: Advokat Ole Magnus Strømmen vil foreløpig ikke kommentere saken utover at hans klient i 30-årene erkjenner delvis straffskyld. Foto: Bård Siem / NRK

Flere av de siktede ble varetektsfengslet på grunn av fare for bevisforspillelse, men nå er det kun mannen med utenlandsk opprinnelse som fortsatt sitter fengslet.

Trolig ferdig til sommeren

Noen av dem erkjenner straffskyld, mens noen nekter, ifølge politiet.

Advokat Ole Magnus Strømmen sier hans klient, som ble pågrepet i det første huset, erkjenner delvis straffskyld. Advokaten til den andre mannen, Jan Erik Myrvold, har ikke fått alle dokumentene fra politiet og har foreløpig ingen kommentar.

Forsvareren til kvinnen, Tom-Daniel Karlstad, sier hun i avhør har stilt seg uforstående til siktelsen, men vil vente med å kommentere saken.

Advokat Kjetil Løvberg forsvarer en mann i 70-årene og vil ikke kommentere hvordan hans klient stiller seg til siktelsen, men sier han har forklart seg for politiet om det han vet om saken.

Politiet håper å være ferdig med etterforskningen før sommeren.

– Dette er en to plantasjer som er ment for videresalg slik politiet ser det, og vi ser selvfølgelig alvorlig på at man har satt opp produksjon av narkotika for videresalg i vårt lokalmiljø, sier Pettersen.