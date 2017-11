Fant søppelberg i Furuberget

En stor haug med søppel har blitt dumpet i Furuberget, et populært tur- og skogsområde i Hamar. Det skriver HA. Søppelet ligger godt synlig, midt i et kryss hvor to turstier flettes sammen. Blant søppelet er det også en sofa, bord, og mikrobølgeovn.