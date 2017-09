Fant nesten 4700 liter smugleralkohol på gård

– Dette er nok det største beslaget vi på Åsnes tollkontor har vært med på å gjøre. Beslaget utgjør 1,3 millioner kroner i unndratte avgifter, så dette er et veldig stort beslag, sier seksjonssjef ved Åsnes tollkontor, Signe Granvoll.

Fant smuglerlager

Saken startet å rulle da politiet i Ringsaker fant ti liter alkohol og 800 sigaretter i bilen til en mann fra Polen den 15. september. Dette førte til at politiet ville gjennomføre en ransaking på en eiendom i Ringsaker, og ba om hjelp fra tollere fra Åsnes.

Her fant tollerne og politiet et stort lager av smuglervarer. Ransakingen førte til beslag av 1 957 liter brennevin, 2 697 liter øl og 102 380 sigaretter. Dette ble funnet i et bolighus, et uthus, en garasje og en bil.

– Det er vel andre gangen at vi er med på å gjøre en husransaking sammen med politiet, men så store mengder har vi ikke vært med å avdekke, sier Granvoll.

Fengslet

Hun synes det er bra at slike forhold blir avdekket.

– Det er bra med tanker på at for eksempel mindreårige får mulighet til å kjøpe alkohol ulovlig, og dette er en svart virksomhet som det er bra blir avdekket.

Lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad, sier at to menn i 40-årene fra Litauen ble pågrepet på eiendommen, og sitter nå varetektsfengslet.