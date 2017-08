Familiemedlem: – Therese kommer tilbake

Horten var på biltur da han fikk høre dommen i dag.

– Svært skuffende, synes han.

Grandonkelen til Therese Johaug mener det er trist at idretten ikke klarer å skille mellom bevisst og ubevisst doping.

Spesielt ille mener han det er når en ser dommer andre idrettsutøvere har fått, blant annet for bruk av EPO.

Slår tilbake på oss selv

Norge har ikke vært av dem som har gått stille i dørene når andre har blitt tatt i doping. Kjell Horten påpeker likevel at det blir feil for idretten at saker der doping blir brukt prestasjonsfremmende i straff sammenlignes med denne saken.

Han viser til doping som ble påvist etter Sotsji-lekene, som han mener var langt mer alvorlige.

– Det ser ikke ut som idretten hverken vil eller greier å skille disse tingene, mener han.

Therese kommer tilbake

– Therese kommer tilbake, det er jeg sikker på, sier Kjell Horten.

TUNGT: En vanskelig dag for Therese Johaug i dag, men sambygdingene er sikker på at hun kommer tilbake. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Slik jeg kjenner henne, familien, og det teamet hun har rundt seg, så blir hun enda mer innbitt av dette. Han viser til pressekonferansen i dag, der VM i Seefeld ble pekt på som tidspunktet for Therese Johaug å komme tilbake med startnummer på brystet.

– Jeg tror hun kommer styrket ut av dette, selv om hun fikk nok et slag i hodet i dag, sier Kjell Horten.

– Men hvor mye tåler hun?

– Jeg tror hun tåler nesten hva som helst.