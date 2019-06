Familie til sykehus etter gasslekkasje i hytte

Hytta skal ligge på Bjørnåsen, øst for Sjusjøen i Ringsaker kommune. To voksne og tre barn var i hytta natt til søndag.

– Det er snakk om kullos eller propan som har kommet inn i en hytte. Alle de fem var påvirket av det de hadde fått i seg, men de klarte å ta seg ut av hytta, sa operasjonsleder Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt til NRK, like før klokken 06 søndag morgen.

Familien på fem er nå fraktet til Lillehammer sykehus for videre oppfølging.

Operasjonslederen kan ikke si noe om skadeomfanget, bortsett fra at alle fem var oppegående da de ble tatt med i luftambulansen.

Gasskjøleskap var årsaken

Politiet antar at det snakk om gass fra et propankjøleskap.

– Det antas at utgangspunktet for hendelsen er et propankjøleskap hvor forbrenningen ikke har skjedd fullstendig, skriver operasjonssentralen i Innlandet politidistrikt på Twitter, ved 06.30 tiden søndag morgen.

Politiet fikk melding om saken klokken 04.25 søndag morgen.