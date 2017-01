Fakkeltog for Mahad i Brumunddal

I morgen går statsborgerskapet til Mahad ut. Da er han statsløs. Klokka 18 samles brumunddøler utenfor Mølla i Brumunddal og går i fakkeltog til brua midt i sentrum av Brumunddal hvor det holdes appeller i protest mot at han mister både statsborgerskap og jobb i Norge.

Kom alene

SVs Karin Andersen har uttalt sin støtte til Mahad Abib Mahamud. Foto: NRK

Mahad Adib Mahamud kom alene til Brumunddal som 14-åring og bodde der i to år. Der ble han godt kjent med flere som nå støtter han i kampen for å få beholde statsborgerskapet sitt.

Hans tidligere verge Lise Bøhmer og tidligere lærer Espen Merde har tatt initiativ til fakkeltoget for å støtte gutten som de har fulgt i de 17 åra han har bodd i Norge.

Da han kom til Norge sa han at han kom fra Somalia. Han lærte seg norsk tok utdanning og har nå fast jobb som bioingeniør på Ullevål universitetssykehus.

I fjor fikk han vite at Utlendingsdirektoratet (UDI) vurderte å frata han det norske statsborgerskapet og oppholdstillatelse fordi de mener han løy om hvor han kom fra da han kom til Norge for 17 år siden. UDI mener han egentlig kommer fra nabolandet til Somalia, Djibouti.

Somalia eller Djibouti?

Det blir vist til at faren hans skal ha skrevet at de var fra Djibouti i forbindelse med søknad om familiegjenforening for 15 år siden.

–Jeg kan ikke skjønner hvorfor faren min skrev det, og jeg vet ikke om det er han som har skrevet det heller, uttalte Mahad til NRK tidligere denne uken.

Han får aldri svar på det siden faren er død. Det ble heller ingen videre sak mot Mahad den gang. Først nå når han er i full jobb og regner seg som norsk blir han fratatt statsborgerskapet.

Går til rettssak

Statsborgerskapet til Mahad går ut 20. januar men han har engasjert advokat og går til rettssak for å beholde det. Saken til Mahad har skapt stort engasjement politisk.

– Jeg er norsk, jeg har ingenting med UDI å gjøre, sier han.

Han mener myndighetene må bevise at han er fra Djibouti. Advokaten hans har skaffet flere dokumenter som viser at han er fra Somalia. Ifølge han avviser myndighetene i Djibouti at han er derfra.