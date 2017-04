Avsluttar etterforsking på åstaden

Politiet avsluttar no arbeidet knytt til dødsfallet i Stange i dag. Ifølge politiet skal etterforskinga ha vist at det ikkje skal vere snakk om at mannen som vart funne død var utsett for noko straffbart. Dei kjenner enno ikkje dødsårsaka, og avdøde blir sendt til obduksjon.