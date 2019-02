Fabian Stang vil at FN skal peke ut OL-kandidater

Mens IOC sliter med å finne arrangører til framtidige OL, går 25 årsjubileet for de olympiske lekene anno 1994 av stabelen.

Store pengebeløp har blitt brukt på søknader for nye olympiske leker her til lands de siste årene. Det norske folk er likevel foreløpig lunkne. Bare rundt 36 prosent ønsker seg et nytt OL i Norge. Statsminister Erna Solberg mener godt over halvparten av oss må ønske seg et nytt arrangement før det kan bli noe av.

Det er først og fremst kravet om et luksusnivå langt utenfor det vi er vant til i Norge, som har vært et fremtredende ankepunkt når Norge har sagt nei til å være OL-arrangør i fremtiden.

– IOC er ikke demokratiske nok

Tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang, tar det hele et skritt lenger og sier at man bør se vekk fra IOC i framtida. Han mener andre typer organisasjoner må på banen for å få arrangert gode, olympiske leker som folket kan samles om.

ØNSKER ENDRING: Fabian Stang. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

– IOC er jo et lite demokratisk organ, og når OL handler om såpass mye av fellesskapets penger, så tror jeg mange ønsker seg en mer demokratisk forankret organisasjon. Derfor foreslår jeg at FN kan administrere OL i framtida, sier han.

Stang mener det er viktig at noen andre enn det han kaller «gutteklubben grei-organisasjoner» får styre.

– Når det bare er en klubb, nærmest, der man ikke har muligheten til verken velge eller avsette folk, så er ikke dette like greit. Når det handler om så mye skattepenger må man ha muligheten til å avsette folk dersom man ikke er fornøyd, sier Stang.

Han stiller i Debatten på NRK 1 torsdag kveld, og skal argumentere for utspillet sitt. Dit kommer også IOC-medlem Kristin Kloster Aasen. Hun har følgende å si om Stangs utspill før kveldens debatt:

– Det blir interessant å høre mer om ideen om å flytte beslutninger om tildeling av et idrettsarrangement fra idretten til stater. Det er for øvrig en overordnet målsetting for IOC å redusere kostnadsbruk i forbindelse med OL, sier Kloster Aasen.

IOC-MEDLEM: Kristin Kloster Aasen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun påpeker videre at de satser på gjenbruk av anlegg, uten store investeringer i infrastruktur. På den måten begrenses bruk av fellesskapets midler.

– Urealistisk forslag

Redaktør for idrettspolitikk.no, Andreas Selliaas, tror det aldri kommer til å bli noe av Stangs forslag.

– Det er helt urealistisk at FN skal bestemme hvor OL skal være. IOC samarbeider tett med FN fra før av, og så kan man spørre seg hvor mye mer demokratisk det ville blitt dersom de sto for beslutningen, sier Selliaas.

Han mener flere av landene i FN trolig verken har lyst eller forutsetninger til å stemme over hvor et vinter-OL skal arrangeres. Selliaas tror heller ikke IOC noen gang kommer til å tillate at andre enn dem selv skal bestemme hvor De olympiske leker skal arrangeres.