Etterlyser to menn etter gullsmedran

De to mennene har vært etterlyst over lengre tid gjennom de tradisjonelle politikanalene uten at det har ført til pågripelse.

– Vi har ikke klart å pågripe noen og ber derfor om at publikum bistår hvis det finnes noen der ute som har kjennskap til hvor de er eller hvor de har vært i den aktuelle perioden, sier politiadvokat Henning Klauseie til NRK.

De to mennene er begge litauiske statsborgere og er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt via Interpol.

– Erfaringsmessig er det ikke uvanlig at man kan få hjelp fra publikum ved å spre etterlysningen. Vi mener sjansen øker betydelig for at de blir pågrepet og stilt til ansvar for det ranet de er involvert i, sier Klauseie.

Brutalt ran

Det var rett etter åpningstid 2. mars i fjor at gullsmedbutikken Gullhjørnet i Trysil ble utsatt for det brutale ranet. Etter det politiet kjenner til kom to mørkkledde menn inn i butikken og tapet fast innehaveren før de stjal med seg flere gjenstander i butikken. Innehaveren ble ifølge politiet utsatt for grov vold.

Gjerningspersonene skal ha spanet på butikken i forkant av ranet. Kort tid etter ranet etterlyste politiet en mann som ble filmet av et overvåkningskamera i Trysil sentrum. Politiet tror mannen er en tredje person og vet ikke om vedkommende var involvert i ranet.

Sikre på at de etterlyse er involvert

Politiet har tro på at etterforskningen av saken kommer til å ende med at gjerningspersonene blir pågrepet.



SIKKER: Politiadvokat Henning Klauseie mener de to etterlyste menene var involvert i det brutale ranet. Foto: Kurt Johan Sivertsen / NRK

– Om det er etterlysningen i seg selv eller kombinasjonen med øvrig etterforskning får tiden vise, men det viktigste nå er å finne disse mennene, sier Klauseie.

Politiet har ingen opplysninger om at de etterlyste mennene befinner seg i Norge i dag, men kan heller ikke utelukke det. Klauseue sier politiet er sikre på at menene var involvert i ranet.



– Etterforskningen viser etter mitt syn med en høy grad av sannsynlighet at de har et ansvar for det som skjedde.