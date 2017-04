Fylkesmannen krever mer åpenhet

Fylkesmannen i Oppland mener at ordføreren i Sør-Aurdal, Kåre Helland, har drevet for mye hemmelighold i saken om den oppsagte rådmannen, melder avisa Valdres. Kommunal Rapport krevde innsyn og ordføreren valgte å sladde to setninger i et dokument.