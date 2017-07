Etterlatte savner hjelp ved dødsfall i utlandet

– Ved drap i Norge har de pårørende rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. Slik er det ikke når drapet skjer i utlandet. Da har de etterlatte så å si ingen rettigheter, sier Lundevall-Unger til NTB.

Advokaten bistår familien til Lene Sand, som ble drept i Berlin i 2015, og er styreleder i Martine-stiftelsen, som jobber for å bringe den mistenkte for drapet på den norske studenten Martine Vik Magnussen i London i 2008 for retten.

– Tragisk

Det er tragisk at politikerne ikke kommer på banen og gjør noe med situasjonen, framholder advokaten.

– Jeg har to andre aktuelle saker på mitt bord, der det verken er kommet hjelp fra ambassaden, UD eller andre offentlige instanser. Tilbake sitter familier og venner som er traumatisert, hevder Lundevall-Unger.

Av paragraf 12 i rettshjelpsloven framgår det at staten kan dekke utgifter til juridisk hjelp og veiledning. Men lovteksten viser konkret kun til barnebortføringssaker og saker som skal opp for Menneskerettighetsdomstolen.

Alle søknader om fri rettshjelp i utlandet behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

– Problemet er at regelverket i dag er for uklart, skjønnsbasert og tilfeldig. Prosessen med å søke Fylkesmannen om støtte til fri rettshjelp er altfor tung når du har mistet en av dine kjære og befinner deg i en personlig krise, sier advokaten.

Krever endring

Lundevall-Unger mener pårørende automatisk bør innvilges rett til advokatbistand ved dødsfall i utlandet samt at forventningene klargjøres til hva utenrikstjenesten skal bistå med. I tillegg mener han dødsbudskapet bør bli framført av en prest, slik vanlig praksis er ved uventede dødsfall i Norge.

– I land som Tyskland, Sveits og Østerrike tilbys pårørende krisehjelp fra prest, medisinske fagfolk og advokater, sier Lundevall-Unger.

Fra Utenriksdepartementet får NTB opplyst at det er etablert faste rutiner for varsling av pårørende ved dødsfall i utlandet, og at ansvaret for dette ligger hos Kripos.

– Utenrikstjenesten yter bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer i forbindelse med dødsfall av norske borgere i utlandet, heter det i en kommentar fra UD.

Vurderer endringer

– Jeg har stor forståelse for at pårørende og etterlatte opplever situasjonen som meget vanskelig. Å bli fratatt noen av sine nærmeste må være noe av det verste familie og venner kan oppleve, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Rettshjelpsordningen omfatter som hovedregel oppdrag det er naturlig at en advokat utfører i Norge, opplyser Justisdepartementet. Nordmenn som vil anlegge en sak i utlandet, er derfor i utgangspunktet avhengig av rettshjelpstilbudet i landet, anføres det.

Men Amundsen viser til at departementet har innledet en helhetlig gjennomgang av ordningen for fri rettshjelp, som følge av et anmodningsvedtak fra Stortinget.

Forslaget ble fremmet av MDG. Hensikten er å sikre at ordningen blir mest mulig rettferdig, målrettet og effektiv, heter det i vedtaket som regjeringen nå skal følge opp.