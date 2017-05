Etterforskningen av Dokka-drapet avsluttet

Mannen i 30-årene som er siktet i Dokka-drapet ble i dag varetektsfengslet i åtte uker. Mannen har vært varetektsfengslet med brev- og besøksforbud siden november i fjor. Rettssaken mot mannen og de to andre siktede i saken er berammet til midten av juni.

Mannen erkjenner straffskyld for medvirkning for drapet på Nils Olav Bakken i september og fastholder sine tidligere forklaringer.

Etterforskningen avsluttet

Etterforskningen av saken er nå avsluttet, opplyser aktor Kristian Johansen.

– Det innebærer at politiet har tatt de etterforskningsskritt vi mener er nødvendig i saken, som avhør og gjennomgang av tekniske bevis, sier Johansen.

Johansen vil ikke kommentere hva etterforskningen har vist om de siktedes motiv. De tre er siktet etter straffelovens paragraf 275. Den øvrige strafferammen er 21 års fengsel.

Funnet forbrent

Nils Olav Bakken ble funnet død i et turområde i Søndre Land den 4. september i fjor. Det var et kjærestepar som fant 49-åringen og omstendighetene rundt funnet gjorde at politiet kategoriserte dødsfallet som mistenkelig.

Bakken ble funnet kraftig forbrent i et bål bare timer etter at han sist var observert ved hjemmet sitt på Dokka i Nordre Land. Først to dager etter funnet ble mannens identitet bekreftet.

To måneder etterpå ble tre personer pågrepet og siktet for drapet. De tre siktede er en kvinne i 40-årene, hennes sønn i 20-årene og hennes ekskjæreste i 30-årene. Alle er tre fra området.