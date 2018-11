Det var smått utrolig: Den liten butikken Viweb på Vinstra i Gudbrandsdalen solgte Iphone X til 4000 kroner, som er under halvparten av vanlig pris. I butikken på Sødorptunet kjøpesenter og i nettbutikken hadde de flere elektronikkvarer fra kjente merker til priser langt under de store kjedene.

Det var originale varer med garanti, kunne Kari Anne Fernandes fortelle da NRK besøkte butikken i midten av september. Hun fortalte om travle dager og mange bestillinger fra hele landet. De importerte varene direkte fra USA, derfor de lave prisene, hevdet hun.

Nå er butikkdørene stengt og problemene tårner seg opp for Viweb. På Facebook-siden koker det med misfornøyde kunder som ikke har fått varene de har betalt for.

Klaget og klaget og klaget

Morten Stein fra Stokke i Vestfold er en av dem som nå har politianmeldt Viweb.

BESTILTE TELEFON: Morten Stein bestilte og betalte telefoner fra Viweb. De har han ikke sett noe til. Foto: Privat

Han kom tilfeldig over butikken da han var innom kjøpesenteret i august, og ble overrasket over prisnivået. Han bestilte flere telefoner. Leveransen kunne ta alt mellom to og åtte uker, fikk han vite.

Snart fire måneder og mange oppringninger og e-poster senere har han fortsatt ikke fått varene.

– De har hele tiden kommet med forskjellige bortforklaringer, hevder Stein.

Han kansellerte ordren i oktober, men har ikke har fått pengene tilbake, sier han. Nylig leverte han anmeldelse til politiet.

Innlegg på Facebook vitner om at det er mange som han, som ikke har fått det de har bestilt og betalt for.

– Jeg var jo usikker da jeg kjøpte, men sjekket firmaet på nettet og ble betrygget av at de hadde en fysisk butikk, sier han.

Politiet starter etterforskning

Innlandet politidistrikt opplyser til NRK at de kommer til å starte etterforskning av bedriften.

Politioverbetjent Kjetil Hansen ved avsnittet for økonomisk kriminalitet sier de har fått inn minst 15 anmeldelser mot firmaet.

De skal undersøke anklagene mot Viweb nærmere og gjennomføre avhør i nærmeste framtid.

– Vi har fått inn en rekke saker, og må nå gå inn i dokumentasjonen før vi kan si noe mer om saken, sier Hansen.

STENGT: Butikken har holdt stengt siden 5. november. Foto: Even Lusæter / NRK

Benekter svindel

Ekteparet bak Viweb, Kari Anne og Paulo Fernandes, innrømmer at mange kunder ikke har fått varene de har betalt for, og at Morten Stein er en av disse. Men – de benekter at de har prøvd å svindle kundene.

– Det er helt i orden at vi er politianmeldt, vi har ikke noe å skjule, sier Kari Anne Fernandes.

Problemene skal ifølge ekteparet ha oppstått etter at det de kaller «falske anklager om svindel» spredde seg. Det skal ha gjort at selskaper som formidler kortbetalinger frøs pengene som skulle til firmaet. I alt er det snakk om over en halv million kroner. NRK har sett kontoutskrifter og e-poster som tilsynelatende viser dette.

I tillegg har de fått problemer med leverandøren.

Nå har de ikke varer å sende ut, og ikke penger til å tilbakebetale misfornøyde kunder, forteller de.

– Jeg har brukt så mye tid på å forklare meg overfor kunder som spør om vi driver med svindel, sier Kari Anne Fernandes engasjert.

På egen Facebook-side oppfordrer de kunder til å henvende seg til banken sin for å få tilbakebetalt pengene sine.

FORTVILET: Kari Anne Fernandes, Viwebs innehaver, er fortvila over situasjonen og sier de vil rydde opp. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Anklager nettavis

Ekteparet mener det som har ødelagt for dem særlig er oppslag på nettstedet IT-avisen, og nettstedets kommentarfelt der svindelpåstander mot selskapet florerte. Det var etter disse oppslagene på seinsommeren problemene startet, sier de.

Nå planlegger de et oppgjør i retten mot medieselskapet. Innlandet politidistrikt bekrefter at Viweb anmeldte en annen bedrift tidligere i november, men politiet vurderte da at de ikke iverksatte etterforskning i saken.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra nettstedets ansvarlige redaktør.

Vil åpne dørene igjen

Viweb håper å kunne starte opp igjen virksomheten veldig snart.

– Vi er bare midlertidig stengt. Vi må åpne igjen, for dette er levebrødet vårt, sier Kari Anne Fernandes.

Morten Stein har fortsatt et håp om å få pengene sine tilbake gjennom banken sin. Han ønsker ikke å si hvor mye penger han handlet for. Han har ikke mye til overs for selskapet etter det som har skjedd.

– I ettertid ser jeg at det kan framstå som naivt å handle fra et ukjent firma til så oppsiktsvekkende lave priser, sier Stein.