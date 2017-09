Raufoss slo Ham-Kam

Anton Henningsson scoret begge målene for Raufoss og ble den store helten i 2-0-seieren over HamKam i 2. divisjon, avdeling 1 søndag. HamKam ga fra seg poeng for første gang siden 1. juli. Nybergsund tapte sin kamp mot Asker 2-3 i samme divisjon.