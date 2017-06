Et gjørmebad over fjellet

– Det var bløtt, men det var arti. Men det var utrolig bløtt over fjellet som du ser, sier Halgeir Engen og viser frem en kropp full av gjørme.

Dette var første gang Engen deltok i Birkenløpet, og det fristet til gjentagelse.

– Jeg er gjørmete fra topp til tå, sier Hallgeir Engen som løper Birken for første gang. Foto: Mats Sparby / NRK

– Jeg bare gamblet på et tempo og det gikk sånn noenlunde. Jeg er fornøyd med at jeg kom meg i mål uten altformye smerte, så da er det greit. Jeg tenkte på det når jeg var på toppen her i sted, at jeg må delta en gang til i sol også, ler Engen.

I tillegg til at det hadde kommet mye nedbør, slik at løypene var bløte og gjørmete, så var det både tåke og vind på fjellet. Noen steder var det nesten vanskelig å se hvor løypa gikk.

Jubileumsløpere klare for gjørme og regn

– Det var egentlig en fin tur over fjellet. Litt bløtt men det er vi vant til i Trøndelag, sier Maria Strøm Nakstad.

Marie Strøm Nakkstad var veldig fornøyd med egen innsats lørdag. Foto: Mats Sparby / NRK

Strøm Nakstad kom sammen med flere kolleger til Sjusjøen fredag, og løp de 42 kilometerne i Birkenmaraton lørdag morgen.

– Jeg lurte litt på hvorfor jeg skulle delta når jeg så været, men det ble en fantastisk tur. Jeg er fornøyd med egen innsats, og hadde vel egentlig ingen veldig tunge perioder. Men jeg er litt usikker på om jeg skal delta neste år, kjennes ikke slik ut i dag, sier Strøm Nakstad.

Løp med gjørme til knærne

– Jeg løp mye raskere enn jeg trodde jeg kom til å klare, sier Hilde Hoff Nordskar. Foto: Mats Sparby / NRK

– Jeg løp med gjørme til knærne. Det regnet litt hele løpet, men det verste var at det hadde jo regnet hele uka, så det ble så dype gjørmehull. Jeg mistet skoene og greier, men det gikk fint. Jeg fikk litt vondt i knærne underveis på grunn av mye løping, så jeg var litt redd for at jeg ikke skulle komme i mål. Men jeg kom i mål ganske mye raskere enn jeg trodde, så jeg er veldig fornøyd, sier Hilde Hoff Nordskar.

Sola tittet frem sammen med Øystein «Pølsa» Pettersen

Løperne sprang med gjørme til knærne. Foto: Mats Sparby / NRK

– Nå skal ikke jeg kuppe intervjuet ditt, men med sola så kom jeg. Dette er første gang jeg er med på Birkebeinerløpet noen gang, og jeg følte meg som en ekte birkebeiner, det er noe av det artigste jeg har gjort. Dette er slik terrengløp skal være. Dette var helt fantastisk, og så var det litt deilig at det var litt gjørme. Jeg er så møkket jeg, sier Øystein Pettersen.

– Det var så god stemning underveis også, jeg fikk litt lefse og drikke. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har vært med før. Noen var sure og noen var blide. Akkurat slik det skal være. Jeg blir med neste år også, nå skal jeg løpe Birken til jeg ikke kan løpe mer, sier Pettersen.

Alle resultatene av Birkebeinerløpet 2017 finner du her.