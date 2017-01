Erna åpner for mulig ulvejakt

– Om det ikke blir lisensjakt i vinter, så kan det bli annen jakt, men avhengig av ny dokumentasjon av skader og skadepotensial med en økende ulveflokk. Da kan det bli skyting av noen ulv i løpet av våren, sa statsminister Erna Solberg til VG i formiddag.

Hun sier også at hun forstår hvordan folk har det og at det i Hedmark er områder som tar en stor belastning på vegne av samfunnet.

Ingvill Gløtheim, Ingrid Bentzen og Pål Akre på vei til Oslo for å demonstrere mot ulvevedtaket. Foto: Anne Næsheim

Samtidig reiste en rekke innbyggere, gårdbrukere, grunneiere, jegere og politikere i Hedmark og Oppland til Oslo i dag, for å demonstrere mot miljø- og klimaministerens vedtak om å si nei til å felle fire ulveflokker i Hedmark.

Nyheten i dag om at Erna Solberg holder døra på gløtt for ulvejakt likevel ble godt mottatt på bussene med aksjonister, men de fleste tok det likevel med en stor klype salt.

Store forventninger til ulvemøte

Høyre-ledelsen i Hedmark møtte statsministeren på tirsdag, men fikk ingen lovnader om ulvejakt da. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Da lederne i Hedmark Høyre møtte statsminister Erna Solberg i går, fikk de ingen lovnader.

Klokka 14 i dag har miljø- og klimaminister Vidar Helgesen innkalt partene i ulveforliket (Ap, KrF, Høyre og Frp) til et møte. Det er i forkant av dette møtet aksjonistene håper å få sagt sitt og påvirket ministeren til å tenke seg om igjen en gang til.

Klimaminister Helgesen sa nei til ulvejakt før jul med begrunnelsen at norsk lov ikke tillater slik jakt, så lenge ulven ikke gjør større skade på husdyr.

Unntak for Hedmark?

Nå åpner altså Erna Solberg for å se på lovtolkningen på nytt. Hun utelukker ikke at det kan bli aktuelt å forslå endringer i naturmangfoldsloven for å imøtekomme kravet, spesielt fra Hedmark, om å holde ulvebestanden nede på det nivået som ble bestemt i ulveforliket i Stortinget i 2016.

– Vårt mål er å gjennomføre forliket, men en regjering må følge norsk lov. Da må vi finne veier for å gjennomføre vedtaket i Stortinget på en lovlig måte, og det er utfordringen for regjeringen, sier Solberg til VG.