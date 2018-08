Erling Jevne reagerer på boikott av sauekjøtt: – Merkelig og trist

– Det er både trist og merkelig at noen boikotter sauekjøtt, sier tidligere landslagsløper Erling Jevne om boikotten av sauekjøtt.

Sauebonde Erling Jevne i Øyer har hatt 250 dyr på beite i fjellet i sommer. Han mista selv minst 11 sau i ulveangrep på begynnelsen av sommeren. Ulven som herjet i Øyerfjellet ble senere skutt av et jaktlag etter at det ble gitt fellingstillatelse.

Jevne sier at ulveangrep er enhver saueeiers mareritt. Samtidig synes han boikotten av sauekjøtt er en snodig markering av konflikten mellom beitedyr og ulv, og at det ikke hjelper på håpløsheten mange bønder allerede kjennner på.

– Ved å boikotte rammes en hel næring. Dette er arbeidet vårt og noe vi lever av. Det går på psyken løs når man finner dyra sine skadd eller drept av rovdyr, sier Jevne.

SKUTT: Denne ulven ble skutt i Øyerfjellet i sommer etter gjentatte angrep på sau. Foto: Line Marie Fosser Vogt / NRK

Mener sauenæringen ødelegger for ulven

NRK skrev i dag om at striden mellom sauenæring og ulvetilhengere inntar butikkene. Geir Lorentsen er en av flere kunder som boikotter sauekjøtt, fordi han mener sauenæringen ødelegger for ulvens levekår. På Facebook har gruppa Boikott konfliktkjøtt nær 600 medlemmer.

– Bondeorganisasjonene må presses til å akseptere levedyktige bestander av ulv, mener han, og ønsker med boikotten å legge press på sauenæring og bondeorganisasjoner.

BOIKOTTER: Geir Lorentsen og en gruppe ulvevenner har bestemt seg for å droppe fårepølse, fenalår og andre produkter av sau. – Bondeorganisasjonene må presses til å akseptere levedyktige bestander av ulv, sier han. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Han ønsker at sauenæringen skal anerkjenne behovet for at vi skal ha levedyktige bestander av rovdyr i Norge.

Lorentsen mener at det årlig dør over 100.000 sauer på utmarksbeite, og at kun et fåtall skyldes ulveangrep.

– Mye skyldes sykdom og ulykker. Likevel rettes all skyts mot rovdyra. Problemet er at det føres et for dårlig tilsyn med sauene, mener han.

Har ikke merket boikotten

Kjøttgiganten Nortura har i år hatt store mengder sauekjøtt på lager, men opplyser at dette skyldes overproduksjon og ikke fallende etterspørsel.

–Vi har ikke merket noe til aksjonen, skriver assisterende kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen i en e-post til NRK.

Skal skytes inntil 27 ulv

Konflikten mellom beitenæringen og rovdyrmotstandere har pågått i årevis, men fikk en tilspissing tidligere i år.

Før sommeren vedtok rovviltnemnda at det skal felles 12 ulver utenfor den såkalte ulvesona denne vinteren, og at det samtidig skal tas ut tre hele flokker innenfor ulvesona.

Alle ulvene i revirene i Slettås (Hedmark), Hobøl (Østfold) og Mangen (Akershus/Hedmark) skal også tas ut.

Totalt kan det, ifølge Statens Naturoppsyns tall, være snakk om rundt 30 ulver. Dette utgjør i underkant av en tredel av det totale antall ulv i Norge.

Over 20 organisasjoner har protestert mot vedtaket. Bonde- og skogbruksorganisasjoner mener enda flere ulver bør felles, mens naturorganisasjonene mener at inntil 27 dyr er altfor mange. Klagesaken skal behandles i møte 22. august.