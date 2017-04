Erklærte seg ikke skyldig

Mannen som er tiltalt for å ha drept kona si på Flisa i Åsnes i fjor, sa seg ikke skyldig i drap da rettsaken startet mot han i dag. Ifølge tiltalen døde kona som en følge av slag og spark mot kroppen. Ektemannen sa seg skyldig i å ha utøvd vold mot kona ved et tidligere tilfelle. Dette førte til at hun havnet på sjukehus.