Erkjente straffskyld gullsmedran

Mannen fra Litauen, som står tiltalt for gullsmedranet i Trysil i fjor, erkjente straffskyld da rettssaken startet i dag.

Han er tiltalt for å ha ranet gullsmedbutikken for 776 000 kroner. Ifølge tiltalen ble eieren slått, og bundet med tape.