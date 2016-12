Det var i september levningene etter en mann ble funnet i et bål i et skogsområde på vestsiden av Randsfjorden i Søndre Land. Mannen viste seg å være Nils Olav Bakken, en 49-åring fra Dokka.

Etter to måneders etterforskning pågrep politiet tre personer fra nærmiljøet: Ei kvinne i 40-åra, hennes sønn i 20-åra og hennes tidligere kjæreste, som er i 30-åra. De ble siktet for drap eller medvirkning til drap.

POLITIADVOKAT: Kristian Johansen i Innlandet politidistrikt forteller at den siktede mannen i 30-årene ikke vil la seg avhøre. Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix

I avhør de siste ukene har kvinnen og hennes sønn kommet med forklaringer som knytter dem til drapet, men de har ikke erkjent straffskyld, ifølge politiadvokat Kristian Johansen.

– De erkjenner en form for tilknytning til saken, sier Johansen.

Forsvarer for mannen i 20-åra, Ove Herman Frang, bekrefter dette overfor NRK.

Verken politiadvokaten eller forsvareren vil si noe mer om hva de to siktede har forklart.

Nekter å la seg avhøre

Mens to av de siktede har vært gjennom flere avhør med politiet, nekter mannen i 30-åra å la seg avhøre.

BEKREFTER: Forsvarer Per Espen Eid sier at det ikke er foreløpig er planlagt nye avhør. Klienten, en mann i 30-åra, vil ikke la seg avhøre. Foto: Peter Talos / NTB scanpix

– Han har til nå ikke ønsket ytterligere avhør. Han er kun avhørt helt innledningsvis, rett etter at han ble pågrepet, sier politiadvokat Johansen.

Forsvarer for mannen er advokat Per Espen Eid fra Gjøvik. Han bekrefter at klienten ikke har ønsket å snakke med politiet, og at det foreløpig ikke er planlagt nye avhør. En av grunnene er at de reagerer på måten det første politiavhøret ble gjennomført på.

Mannen i 30-åra erkjenner ikke straffskyld.

Fengsles i fire nye uker

Alle tre har nå vært varetektsfengslet i fire uker.

De to siktede mennene åra har samtykket til videre fengsling, men kvinnen har motsatt seg dette.

Ove Herman Frang, forsvarer for mannen i 20-åra, sier til NRK at de ennå ikke har tatt stilling til spørsmålet om straffskyld etter siktelsen – som altså går ut på drap eller medvirkning til drap.

Det blir fengslingsmøte torsdag ettermiddag der politiet ber om fire nye uker med brev- og besøksforbud for kvinnen i 40-åra.

Kvinnens forsvarer Arnor B. Ilstad mener det ikke foreligger et grunnlag for videre fengsling av hans klient.

– Vi mener den videre fengslingen er helt ubegrunnet, sier Ilstad.

Les også: Ukjent motiv i drapssaken i Søndre Land