Enighet i hockeystriden

Tvisten mellom Nilsen og L.I.K. har pågått i to år, og var oppe i Sør-Gudbrandsdal tingrett i juni 2015.

På andre dag av behandlingen av ankesaken i Eidsivating Lagmannsrett, ba partene om et møte på gangen. Etter omtrent en halv time kom partene tilbake. De hadde kommet til enighet i den langvarige og opprivende striden mellom gamle venner.

– Det har vært en tung belastning å stå oppe i det, og jeg er glad for å kunne legge det bak meg, sier Tor Nilsen.

I RETTEN: Tor Erik Nilsen i lagmannsretten sammen med advokat Ida Helene Braastad Balke. Foto: Vibecke Wold Haagensen / nRK

Fikk sparken

Tor Nilsen var sentral både som spiller og trener i Lillehammer ishockeyklubb i en årrekke. Da klubben tok sin til nå eneste NM-tittel i 1994, scoret han det avgjørende målet i finalen.

Han var hovedtrener og sportslig leder i eliteserieklubben i ni år, fra 2006 til 2015, med gode resultater.

21. januar 2015 fikk klubblegenden sparken. Tor Nilsen mener han ble usaklig oppsagt og gikk til sak. Nilsen krevde 736 000 kroner for tapt arbeidsinntekt.

Ifølge klubben presset elendig økonomi dem til å bytte trener. I tingretten hevdet L.I.K. at de var i reell fare for å gå konkurs. Nilsen mente dette ikke var troverdig, og at det var andre årsaker som lå bak.

Nilsen sier i dag at han er fornøyd med forliket. Partene er enige om at innholdet i avtalen ikke skal offentliggjøres.

Lillehammer Ishockeyklubb ønsker ikke å kommentere forliket.

– Det har vært beintøft

Den tidligere treneren er åpen om at de siste to årene har vært tunge.

– Det har vært beintøft. Lillehammer ishockeyklubb har vært en stor del av livet mitt og jeg har en stor del av det sosiale nettverket mitt der. Det har vært en tung periode, sier Nilsen.

Nå vil han se framover og har ingen problemer med å gå rakrygget inn i klubbens storstue Kristins hall.

– Det er viktig å kunne legge ting bak seg og se framover. Jeg ønsker å bidra til klubben om de ønsker å benytte noe av det jeg kan bidra med.