Eneboligbrann: En død – en savnet

Brannen ble meldt inn til nødetatene klokka 11 i formiddag.

– Det er i en enebolig det brenner og en person som er bosatt på adressen er bekreftet omkommet, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft.

Nødetatene er på stedet, og det er ikke fare for at brannen skal spre seg, men det er fare for at en person til kan ha vært huset.

– Det søkes nå med røykdykkere i boligen etter en person nummer to som er savnet etter brannen, forteller Hoft.

Pårørende skal være varslet om dødsfallet og tatt vare på.

Saken oppdateres!