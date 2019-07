Nødetatene var raskt på stedet etter at meldingen om brannen kom like etter kl. 08 fredag morgen. Brannen skal ha vært eksplosjonsartet.

Innsatsleder på stedet Svein Morten Laingen kan fortelle at det var to personer i campingvogna når det startet å brenne.

INNSATSLEDER: Svein Morten Laingen kan fortelle at folk var i sjokk og at mange trengte noen å prate med. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

– Vi fikk melding på en brann og oppdaget at det var mye røyk på området . Vi fikk fort oversikt over situasjonen. Det er omkommet en person, sier Laingen.

Da brannen startet skal det har vært to personer inne i campingvogna. En person kom seg ut, mens den andre er bekreftet omkommet fredag formiddag. Personen som kom seg ut er sendt til legevakt med ukjent skadeomfang.

– Personen i 20-årene som er bekreftet omkommet er fra Nord-Østerdal, sier Laingen.

Politiet er i kontakt med pårørende og brannårsaken er foreløpig ukjent.

AVSPERRET: Området rundt den nedbrente campingvognen er nå avsperret mens politiet og brannvesenet gjør undersøkelser på stedet. Foto: Arne Sørenes / NRK

Fortsetter festivalen

Countryfestivalen på Vinstra startet onsdag. Festivalsjef Trond Skurdal kan fortelle at de kommer til å fortsette festivalen som normalt, mens de tar hånd om ansatte og gjester, og oppfordrer folk til å prate med hverandre.

– Vi kommer først og fremst til å prate med de. Kommunenes kriseteam og Røde Kors er på plass. Alle som har et behov får beskjed om å henvende seg der, sier Skurdal.

Festivalen har hatt alvorlige hendelser før men ikke som følge av brann, ifølge Skurdal.

– En dødsbrann har vi ikke hatt før, sier Skurdal.

Taktisk og teknisk etterforskning vil fortsette. Festivalsjefen forteller at de har et stort og profesjonelt vakthold, og en egen avdeling med mange brannslukningapparater.

– Vi har traktorer med tusenvis av liter med vann. De var raskt til åstedet, sier Skurdal.

BRANNSLUKNING: Country festivalen har en egen avdeling med brannslukningsapparater. De var raskt til åstedet i morgentimene for å slukke brannen. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Øyevitne: – Dramatisk

Roger Fredriksen var et av det nærmeste øyevitnet til den dramatiske hendelsen. Han våkner av at han hører mye skriking og går ut av campingvogna for å se hva som skjer.

– I det jeg går ut ser jeg at det har tatt fyr i campingvogna ved siden av oss. De begynner å dra ut en person og sier at det er en til inni der, men da er det for seint å gå inn igjen siden det allerede har det tatt fullt fyr, sier Fredriksen.

ØYENVITNET: Jan Einar karlstad, Roger Fredriksen og Arnfinn Kopperud fra Mysen har vært på festivalen i 15 år. De bor nært campingvognen som brant ned. Foto: Arne Sørenes / NRK

Campingvognen som stod i brann var plassert slik at den hadde god plass rundt seg og tok ikke fyr i noe annet.

– Det var fullt fyr og mye svart røyk. At de fikk ut den ene er veldig godt gjort. All ære til dem som gjorde det, sier Frediksen.

AVSPERRET: Slik så det ut etter at brannen i campingvognen som tok fyr på Vinstra, var slukket. Foto: Arne Sørenes / NRK

Nord-Fron kommune har opprettet kriseteam i forbindelse med hendelsen.