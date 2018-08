En person funnet død etter brann på Hadeland

En person er funnet omkommet etter at det begynte å brenne i et hus i Gran på Hadeland i ettermiddag. Dette bekrefter politiet nå i kveld. Huset var overtent da nødetatene ankom stedet.

Identiteten til den omkomne er foreløpig ikke bekreftet, skriver politiet i en pressemelding.

– Vi mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt, men kan ikke utelukke noe ennå, sier lensmann ved Gran lensmannskontor, Geir Ballangrud Hermansen.

Naboer sier til avisa Hadeland at de hørte et smell, og at det var full overtenning etter bare sju minutter. De kaller huset som brant for en hytte.

Politiet meldte om brannen like etter klokka 18. Da var huset overtent, og brannvesenet hadde starta slukkingsarbeidet. Like før klokka 19 hadde brannvesenet kontroll på brannen.