En million i overskudd

Arrangørklubbene sitter igjen med et overskudd på en drøy million etter Hovedlandsrennet på Tolga sist vinter. Det skriver Arbeidets Rett. 1050 deltakere og 3500 gjester inntok Tolga under Hovedlandsrennet for 15- og 16-åringer i begynnelsen av mars.