En av fem velger bort billigere og like bra medisin

– Jeg syns det er greit å bytte hvis ekspeditøren kan fortelle hva som er forskjellen. Hvis det bare er pris er det greit å kjøpe noe som er billigere, sier kunde Viktor Seter.

Han er skeptisk til å bytte, men er åpen for å gjøre det. Og det er mange som er som han.

En undersøkelse gjennomført av Kantar TNS for Apotekforeningen viser at to av ti er skeptiske til å bytte til et billigere legemiddel når de henter ut resepter.

Grunnen er at de tror de ikke får det samme dersom man velger et annet produkt.

OPPFORDRER: Apoteker Johan Stenson tror flere er blitt positive til å velge det billige alternativet fordi apotekere og leger et blitt flinke til å informere. Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK

– Mange vil ha det legen har valgt på resepten, men ofte velger legen bare et legemiddel fra listen over produsenter. Det er samme kvalitetskrav på alle legemidler som skal bli godkjent i Norge, forteller apoteker Johan Stenson ved Vitus Apotek i Elverum.

Alle apotekene i Norge kjører nå en kampanje for å få flere til velge billigst.

Kan spare 2 milliarder

Dersom alle velger det billigste alternativet vil det gi penger i kassa, både for den som handler, for apotekene og ikke minst for det norske helsevesenet. To legemidler Stenson viser oss, som har samme virkemiddel, har en prisforskjell på 550 kroner.

Ettersom man kun betaler egenandel når man får ut legemidler på blå resept, er det staten som betaler resten. Dersom alle hadde byttet til billigste legemiddel hadde staten spart to milliarder i året, viser utregninger fra Legemiddeverket.

– Den som utviklet et legemiddel har patent i 12 til 15 år. Når det patentet går ut kan det lages kopilegemidler. Da kan man lage det veldig mye rimeligere, forteller medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen forteller at det skjer drastiske prisnedganger når patentene går ut.

– Noen legemidler har en prisreduksjon på over 90 prosent.

UTVALG: Mange legemidler kommer i billigere varianter enn det du får på resepten. Foto: Scanpix / NTB scanpix

Flere positive enn før

Det har i 15 år blitt gjennomført såkalte generiske bytter på apotekene. Nå er de fleste blitt så vant til dette at de velger å ta imot den billige varianten.

– Dermed har skepsisen blitt mindre i løpet av årene. Dette gjelder til og med i de eldre aldersgruppene, som jo er de som bruker mest legemidler, forteller Soldal.

BILLIGERE: Steinar Madsen i Legemiddelverket ønsker at legene helle skriver ut resepter på virkestoffet og ikke legemidler. Foto: Statens legemiddelverk

Steinar Madsen i Legemiddelverket håper enda flere går over til de billige variantene, og oppfordrer legene til å snakke med pasientene om dette når de skriver ut resepter.

– Si til pasienten at når de kommer på apoteket kan de velge en annen medisin som er billigere, men at de vil alltid få den behandlingen fastlegen har bestemt.