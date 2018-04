Tidligere i vinter foreslo regjeringen å utvide ulvejakta utenfor ulvesonen til også å gjelde april måned. Nå sier Elvestuen et klart nei til å utvide lisensfellingsperioden.

– Jeg har mottatt mange høringsinnspill i denne saken som ble sendt på høring i desember i fjor. Enkelte peker på risikoen for å felle genetisk viktige ulver. Den skandinaviske ulvebestanden lider av alvorlig innavl, lyder Elvestuens begrunnelse.

Sikre overlevelsen

Bakgrunnen for departementets opprinnelige forslag var et vedtak i Stortinget om lik jakttid både innenfor og utenfor ulvesonen. Lisensfellingsperioden er i dag 1. januar til 15. februar

innenfor ulvesonen og var i utgangspunktet fra 1. oktober til 31. mars for resten av landet. I år ble ulvejakta utenfor ulvesonen avsluttet 1. april. Elvestuen sier at han ennå ikke har vurdert fellingsperioden for ulvejakta neste vinter.

– Jeg vil grundig vurdere om det er behov for utvidet lisensfellingsperiode og se nærmere på hva vi kan gjøre for å sikre overlevelsen av genetisk viktige ulver før jeg fatter en endelig beslutning om lisensfellingsperiodens varighet, sier Elvestuen om kommende jaktsesonger.

Viktig ulv skutt

Da Helgesen i desember foreslo utvidet jaktsesong utenfor ulvesonen, begrunnet han forslaget med at det utenfor ulvesonen normalt bare finnes enkeltulver ikke familieflokker.

Her er biologiske hensyn mindre relevante, het det i begrunnelsen. Men ifølge Elvestuen har DNA-analyser vist at det senest under vinterens jakt ble skutt en såkalt genetisk verdifull ulv under lisensjakten utenfor ulvesonen.

– Departementets beslutning har også sammenheng med dette, sier

Elvestuen.

Klima- og miljødepartementet opplyser til NTB at det nå gjenstår totalt 17 ulver på lisensfellingskvotene i de ulike regionene utenfor ulvesonene, uten at det nødvendigvis betyr at det rent faktisk er så mange ulver.