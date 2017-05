– Det er utrolig deilig, sier Elverums målvakt Morten Nergaard etter at seieren er et faktum. Neergaard mente de hadde kontroll i dag.

For Sondre Paulsen og Arendal ble det en tung kveld.

– Elverum var bedre enn oss i de fleste faser i denne kampen. Det går rett og slett ikke vår veg, sier Paulsen som hadde lyst til å sjokkere men fikk det ikke til.

Også rammene for kampen var til Elverums fordel. Terningen Arena var fullsatt. De godt over 2000 setene var for lengst opptatt da den tredje sluttspillkampen mellom de to rivalene ble blåst i gang.

Arendal best i gang

Imidlertid var det Arendal som kom best i gang i Terningen Arena. Etter få minutter ledet sørlendingene 3-0, og slik fortsatte kampen det første kvarteret. Først etter vel 20 minutter gikk Elverum i ledelsen for første gang.

HARDE TAK: Aleksander Børresen var av dem som fikk harde trøkker under kveldens kamp. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Da satte Josef Pujol inn 6–5 til hedmarkingene. Der ifra og ut omgangen dominerte Elverum, og i en periode scora de fra alle posisjoner helt til det sto 12–6. Da var det rett før pause og da dommeren blåste for hvile sto det 13–9 til hjemmelaget.

Elverum med kontroll i 2. omgang

I 2. omgang fortsatte Elverum der de avsluttet i første. Arendal klarte ikke å komme innpå lederlaget igjen. Utover i kampen utviklet det hele seg til en stillingskrig, og seks minutter før slutt ledet Elverum 22–17.

Før kveldens finale hadde Elverum vunnet seks sluttspill på rad. I år vant de dessuten serien, men tapte cupfinalen.

I kveld var det en rørt trener Michael Apelgren som kunne oppsummere kampen. I kveld var i modigere enn sist Arendal var på besøk. Nå er jeg tom i hodet etter alt som har skjedd denne våren, sier Apelgren.

ARENDAL STARTET FORRYKENDE: Arendal begynte best, men Elverum kom bedre med utover i 1. omgang. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Nå blir det kvalikspill til Champions League for håndballgutta ved Glomma.–Det betyr utrolig mye. Å spille mot de beste lagene i Europa er det som motiverer oss, sier målvakt Morten Nergaard.