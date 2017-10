Sauebønder misfornøyde med sommel

Bøndene er misfornøyde med at det ennå ikke er avklart hva de får i erstatning etter at en ulv drepte eller skadet 300 sauer i sommer. Kjetil Ulset i Gran beitelag sier at flere vurderer å slutte som sauebønder, hvis dette ikke snart blir avklart.