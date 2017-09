– Jeg har aldri opplevd noen likende, dette var en helt utrolig opplevelse, sier elgjeger Vidar Rugsveen til NRK.

På fjellet i Vågå i Nord-Gudbrandsdalen, på bare 30 meters hold, filmet han i går at en fremmed elg kom inn på en annens område, og reaksjonen mot inntrengeren var voldsom.

DRAMATISK OPPLEVELSE UNDER ELGJAKT: Vidar Rugsveen. Foto: Even Lusæter / NRK

– Den fremmede elgoksen prøvde seg først på en av elgkuene, men interessen var ikke gjensidig. Dermed dro den videre for å treffe andre å parre seg med, men da ble den oppdaget av den andre oksen, og kampen var i gang, forteller Rugsveen.

På videoen ser man først at de to oksene truer hverandre. Deretter støter de sammen og stanger løs med stor kraft. Til slutt blir inntrengeren liggende nede, mens den andre fortsetter å stange.

– Mange dør hvert år i kamp

EKSPERT PÅ ELG: Seniorforsker Erling Solberg ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Foto: Norsk institutt for naturforskning / NINA

Dette er typisk pågående og aggressiv atferd på denne tiden av året, når brunsten er på topp, sier seniorforsker Erling Solberg ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Og selv om det tilsynelatende gikk bra denne gangen er det hvert år eksempler på at en av dem lykkes i å punktere bukhulen eller lungene på motparten, og da kommer den til å dø, forteller han.

Solberg sier at elgokser som er sammen med elgkuer i brunsttida automatisk reagerer med å prøve å skremme vekk konkurrenter.

Oftets ender det med at kampen ikke kommer i gang, fordi en av dem skjønner at motparten er større og sterkere, og at det er lurt å komme seg unna.

– I dette tilfellet har de vurdert hverandre som jevnbyrdige, sier Solberg.

16 og 14 tagger

Gevirene var i hvert fall ganske like. Rugsveen forteller at inntrengeren hadde 16 tagger på sitt gevir, mens den andre hadde 14.

Videoopptaket slutter der den ene oksen ligger nede, men Rugsveen forteller at den reiste seg opp og kom seg unna, tilsynelatende i grei form.

Det hører med til historien at vinneren hadde seks elgkuer i nærheten, og at en av elgkuene ble felt etterpå som en del av elgjakta.