Elever raser mot forbud mot russeklær

På Lillehammer videregående skole får ikke russen lov til å gå med russeklærne sine før kalenderen viser mai måned. Flere avgangselever raser nå mot det nye forbudet.

– Det er urettferdig, og brudd på ytringsfriheten vår, sier Ylva Solbakken som er med på russebussen som kaller seg for «Lillehammerjentene 2019».

BEDRE SKOLEMILJØ: Rektor ved skolen, Torbjørn Ljones mener forbudet vil føre et bedre miljø på skolen, fordi han håper det vil føre til færre klikker. Foto: EILIN SPOLÉN JUVA / NRK

Rektor ved Lillehammer videregående skole, Torbjørn Ljones sier de har innført forbudet i håp om å få fokuset bort fra russefeiringen og heller rette det mot skole og læring.

– De siste åra har vi sett at russefeiringa nærmest har tatt over hele skolemiljøet i perioder. De begynner å planlegge russetida og finner ut hvem de skal være på buss med allerede på ungdomsskolen, sier han.

Vil ha bedre skolemiljø

– Skolen ønsker å gå foran med et godt eksempel, og sende et signal til resten av landet om at vi kan gå sammen for å få slutt på en del av dette tullet, sier Ljones.

Han tror den nye regelen vil gjøre skolemiljøet bedre og at det vil skape færre klikker.

– Hvis vi har mange grupperinger her allerede fra første klasse så fører det til at noen blir ekskludert fra de gruppene. Det er ikke nok fleksibilitet i miljøet. Vi ønsker et godt skolemiljø for alle der elevene kan bli kjent med nye mennesker helt på tvers av trinn, kjønn, hudfarge og bakgrunn, sier han.

Det er en ny paragraf i Opplæringsloven som gir skolen lov til å lage den nye regelen, mener Ljones.

– Vi har fått en ny lovparagraf som heter 9 A. Det betyr at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø og ingen skal føle seg ekskludert fra skolemiljøet. Derfor har vi sagt at vi ønsker at russen skal ha det moro, men i 17 dager fra 1. mai. Det synes vi er nok.

Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø Ekspandér faktaboks § 9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. § 9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort. Kilde: lovdata.no

Ikke enig

IKKE ENIG: Ylva Solbakken og Teodor Rustad Kvisberg er ikke enig i rektors avgjørelse. Foto: Eilin Spolén Juva / NRK

Solbakken mener rektor tolker den nye paragrafen feil.

– Det står at klær som er støtende eller krenkende kan forbys, men jeg skjønner virkelig ikke hvordan denne blomsterkreasjonen her er støtende eller krenkende for noen på denne skolen her, sier Solbakken og peker på genseren sin.

Mange av elevene har brukt tusenvis av kroner på russeklær, og Teodor Rustad Kvisberg som er en av gutta på russebussen som kaller seg «Tarantino 2019», er en av dem.

– Noen på bussen har opptil sju gensere. Jeg har fem, og det kosta rundt 4 000 kroner, sier han.

Men nå har altså skolen stoppa russen fra å bruke disse genserne i skoletiden, og Kvisberg mener de burde fått beskjeden tidligere.

– Vi har jo brukt så mye penger på genserne fordi vi hadde tenkt til å gå med dem og bruke dem, men det får vi jo ikke lov til nå da.

Ola Selvaag er juridisk rådgiver i Oppland fylkeskommune. Han skriver i en e-post til NRK at skolen ikke har rettslig grunnlag til å forby avgangselevene å gå i russeklær.