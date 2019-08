– Man kan ikke skyte på avstand med elektrosjokkvåpen. Det må være fysisk kontakt med kroppen til mistenkte, forteller seksjonsleder for operativ seksjon ved Politihøgskolen, Eirik Rosø.

I går ble elektrosjokkvåpen tatt i bruk da en mann forskanset seg i et hus på Jaren. Forsøket var mislykket, og mannen ble til slutt skutt og drept av politiet.

– Vi kom i konfrontasjon der det ble brukt elektrosjokk, fortalte lensmann i Gran og Lunner, Geir Ballangrud Hermansen.

VÆPNET AKSJON: Politiet gikk mandag til væpnet aksjon mot en mann som befant seg i et hus på Jaren i Oppland. Beredskapstroppen bidro under store deler av aksjonen. Foto: Eivind Berge Håkonsløkken

Elektrosjokkvåpen brukt 16 ganger i år

De ferskeste tallene fra Politidirektoratet viser at det har blitt avfyrt elektrosjokkvåpen 16 ganger i løpet av årets seks første måneder.

I løpet av de to siste dagene har imidlertid våpenet blitt brukt ytterligere to ganger. I tillegg til hendelsen i Oppland, ble elektrosjokk tirsdag brukt under pågripelsen av en antatt gjerningsmann etter en knivstikking på Veitvet i Oslo.

Bruk av elektrosjokkvåpen ble innført fra 1. januar som en del et prøveprosjekt med Troms, Sørvest, Øst og Oslo politidistrikt. Våpenet låser og lammer muskler ved avfyring og vil føre til at gjerningspersonen faller.

– Våpenet skyter ut to piler. Disse må treffe kroppen, og være i kontakt med selve våpenet, forklarer Rosø.

– Så det innebærer en fare også for politiet fordi gjerningspersonen må være veldig nær?

– Selvsagt. Det er en av vurderingene man må ta der og da, sier seksjonslederen.

I første kvartal brukte politiet elektrosjokkvåpen fire ganger. I juli hadde tallet økt til 16, ifølge tall fra politidirektoratet. Foto: Arild Moe / NRK

Elektrosjokk var ikke nok

I løpet av den åtte timer lange politiaksjonen på Jaren mandag brukte politiet en rekke taktikker for å få mannen som hadde forskanset seg i boligen sin til å komme ut.

– Hendelsen pågikk i åtte timer og vi gikk opp og ned på maktpyramiden for å løse situasjonen, sier stabssjef i Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen.

STABSSJEF: – Våpen er siste utvei, forteller Teigen. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Til tross for at lokalt politi fikk bistand fra både beredskapstroppen, hundepatruljer og forhandlere var ikke elektrosjokkvåpen nok til å ufarliggjøre den 66 år gamle mannen.

– Det har vært en situasjon der som tilsier at våpen måtte bli brukt, sier Teigen.

Prøveprosjektet med bruk av elektrosjokkvåpen varer til og med 2021. Da vil Politidirektoratet kunne gi en anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet om våpenet bør bli en permanent del av politiets utrustning.